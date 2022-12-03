В Госдуме высказались о «теневом флоте» для транспортировки нефти

Депутат Чепа: России не нужен «теневой флот», страны и так хотят покупать российскую нефть

России не нужно создавать «теневой флот», многие страны и так хотят покупать российскую нефть. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение семерки (стран G7 — прим. «Ленты.ру») выставить потолок на российскую нефть», — заявил депутат.

Он напомнил, что многие страны-производители нефти на протяжении длительного времени находились и находятся под санкциями. «Сегодня это не большая проблема», — считает он.

Как подчеркнул парламентарий, такая политика приводит только к энергетическому кризису и росту цен на энергоносители и «баснословному заработку некоторых компаний, в том числе американских». По его словам, они санкциями убивают Европу и зарабатывают на этом «кучу денег».

Ранее Financial Times сообщила, что Москва приобрела более сотни танкеров для транспортировки российской нефти. Танкеры якобы будут транспортировать российскую нефть в такие страны, как Индия, Китай и Турция. По сообщению издания, Россия якобы закупала суда как напрямую, так и через посредников.