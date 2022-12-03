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12:59, 3 декабря 2022Экономика

Стало известно о создании Россией флота для перевозки нефти

Financial Times: Россия приобрела более сотни танкеров для транспортировки нефти
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Москва приобрела более сотни танкеров для транспортировки российской нефти. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на опрошенных изданием брокеров.

По сообщению издания, Россия якобы закупала суда как напрямую, так и через посредников. Среди брокеров, на которых ссылается Financial Times, — агентства Braemar и Rystad.

«Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России», — приводит издание слова Анупа Сингха, руководителя отдела исследований танкеров в компании Braemar.

Уточняется, что танкеры якобы будут транспортировать российскую нефть в такие страны как Индия, Китай и Турция.

Ранее сообщалось, что стоимость фрахта судов для поставок российской нефти начала резко расти, поскольку владельцы танкеров отказываются осуществлять перевозки из-за повышенных рисков в преддверии вступления в силу санкций Евросоюза 5 декабря.

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Марк Леонов
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