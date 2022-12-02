Стоимость морских перевозок российской нефти резко выросла

Bloomberg: цена поставок нефти из России выросла в преддверии вступления в силу санкций ЕС

Стоимость фрахта судов для поставок российской нефти начала резко расти, поскольку владельцы танкеров отказываются осуществлять перевозки из-за повышенных рисков в преддверии вступления в силу санкций Евросоюза (ЕС) 5 декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров.

Цены на поставки топлива из Балтийского моря в Индию могут подняться с 9—11,5 миллиона долларов до 15 миллионов (или 20 долларов за баррель). Пока остается неясным, будет ли стоимость фрахта сохраняться на таком уровне, если цена на нефть российской марки Urals упадет ниже введенного странами ЕС потолка. Bloomberg подчеркивает, что информация о том, заключались ли контракты на поставки российской нефти по такой цене, отсутствует.

На рост стоимости морских перевозок повлияло меньшее число доступных судов и необходимость переориентации российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым в Азии и на Ближнем Востоке. Агентство отмечает, что поставки топлива по повышенным ценам снижают стоимость российской нефти Urals в порту отгрузки.

Накануне вступления в силу санкций Евросоюза в отношении российского топлива Турция начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее выдачу танкерам, перевозящих сырую нефть, P&I-страхования. Такая мера также может ограничить торговлю российским сырьем, поскольку с 5 декабря Великобритания, которая страхует более 95 процентов мирового танкерного флота P&I, перестанет работать с судами, перевозящими российскую нефть.

Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, помимо эмбарго на нефть с поставками по морю, предусматривают запрет на страховку и финансирование судов для перевозки российского сырья за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже определенного уровня. Потолок цен пока не согласован, однако 1 декабря страны ЕС предварительно утвердили предельную цену в размере 60 долларов за баррель. Страны G7 примут решение в ближайшее время.