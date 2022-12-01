ЕС предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть в 60 долларов

Reuters: страны ЕС предварительно согласовали потолок цен на нефть из России на уровне $60

Страны ЕС предварительно согласовали потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель — для принятия меры необходимо одобрение Польши, которая ранее выступала за более низкую предельную цену, пишет Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Страна должна высказать свое решение до 18.00 по московскому времени. По словам дипломата, если Польша согласится на сделку, она будет одобрена всеми правительствами ЕС в письменной форме до 2 декабря.

Согласованная Евросоюзом мера также предполагает механизм корректировки, который будет удерживать предельную стоимость российской нефти на уровне на 5 процентов ниже ее рыночной цены. Источники агентства Bloomberg также сообщили, что оценка и пересмотр предельной цены на нефть из России могут проходить каждые два месяца, начиная с января 2023 года.

Установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель ранее 1 декабря предложила Еврокомиссия (ЕК). По словам собеседников Wall Street Journal, среди стран-участниц ЕС уже существует консенсус в отношении уровня в 60 долларов за баррель, и ЕК считает, что сделку удастся заключить на этих условиях. При этом Bloomberg писал, что семь стран Евросоюза выступают за «более динамичный» потолок цен на газ.

