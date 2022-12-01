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15:28, 1 декабря 2022Экономика

ЕК предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов

WSJ: ЕК предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Все 27 государств-членов блока должны одобрить эту цифру, чтобы мера вступила в силу. По словам собеседников издания, среди стран-участниц ЕС уже существует консенсус в отношении уровня в 60 долларов за баррель и ЕК считает, что потолок цен будет установлен на этом уровне.

Так как ЕС договорился установить предельную цену на российскую нефть совместно со странами «Большой семерки», решение европейских стран также должно получить поддержку G7. Потолок цен должен вступить в силу 5 декабря вместе с эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю.

Сейчас российская марка нефти Urals торгуется в районе 50 долларов за баррель, а дисконт превышает 30 долларов к рыночной цене эталонной марки Brent, приводит ТАСС данные агентства Argus. По словам источников WSJ, некоторые европейские чиновники сомневаются в эффективности механизма, если предельная цена на нефть из России будет превышать цену ряда текущих экспортных поставок.

По данным Argus, большинство европейских стран уже отказались от морских поставок российской нефти в преддверии эмбарго. В октябре экспорт российского топлива в ЕС упал в два раза по сравнению с январем — с 1,6 миллиона до 770 тысяч баррелей в сутки — и продолжает снижение. При этом два государства — Италия и Болгария — значительно нарастили закупки.

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Софья Ермакова
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