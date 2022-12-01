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16:54, 1 декабря 2022Экономика

Семь стран ЕС выступили за «более динамичную» предельную цену на газ

Bloomberg: семь стран ЕС выступили за «более динамичную» предельную цену на газ
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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Семь стран Евросоюза (ЕС) выступают за «более динамичный» потолок цен на газ, пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

Они уверены, что предложенный Еврокомиссией механизм не будет достаточно эффективен. Страны, включая Италию, Бельгию и Грецию, предлагают установить потолок, по большей части (на 75 процентов) основанный на фиксированном уровне. В качестве примера в документе приводится 160 евро за мегаватт-час. Оставшиеся 25 процентов будет формировать плавающий элемент, который рассчитывается на основе цен на ключевых международных газовых хабах.

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Министры энергетики стран Евросоюза должны возобновить переговоры об ограничении цен на российский газ 13 декабря. Ранее они не смогли договориться по этому поводу. Речь шла о лимите в 275 евро за мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярт, объяснил перенос обсуждений тем, что все высказанные на заседании предложения были неудачными, поскольку угрожали энергобезопасности Европы. Также Евросоюз отложил переговоры по потолку цен на нефть из-за разногласий.

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Платон Щукин
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