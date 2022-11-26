Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:37, 26 ноября 2022Экономика

Названа дата переговоров ЕС по обсуждению потолка цен на российский газ

Министры энергетики в ЕС возобновят переговоры по потолку цен на российский газ 13 декабря

Фото: Pixabay

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) возобновят переговоры об ограничении цен на российский газ 13 декабря. Такую дату раскрыл глава минпромторга председательствующий в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела, передают «Известия».

Так, стало известно, что министр только что прилетел из Брюсселя, где провел два заседания Совмина ЕС по энергетике. Также члены ЕС смогли окончательно договориться о дате следующего внеочередного заседания, на котором будут обсуждать предложения по ограничению цен на газ.

«Снова встретимся с коллегами 13 декабря», — сообщил он.

Ранее дипломаты стран-членов Евросоюза (ЕС) отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Переговоры переносятся из-за разницы в позициях европейских дипломатов по данному вопросу.

Российские власти неоднократно заявляли, что откажутся продавать нефть странам, которые присоединятся к потолку цен на нефть. Вместе с тем эксперты ожидают, что даже без учета готовящихся ограничений отказ европейских компаний от страхования судов приведет к заметному снижению российского экспорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о неизменности планов по развитию России
Известная модель обсудила с подписчиками совместный сон с детьми
На Украине сообщили о начале эвакуации жителей из Херсона
Назван способ найти шпионскую программу на телефоне
Россия запретит продавать нефть вводящим потолок цен странам
Названа дата переговоров ЕС по обсуждению потолка цен на российский газ
Пентагон сообщил об обстреле американской базы в Сирии
Маск пообещал сделать смартфон собственного производства
Зеленскому посоветовали отказаться от попыток «вернуть» утраченные территории
Трем странам предрекли валютный кризис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.