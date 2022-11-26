Названа дата переговоров ЕС по обсуждению потолка цен на российский газ

Министры энергетики в ЕС возобновят переговоры по потолку цен на российский газ 13 декабря

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) возобновят переговоры об ограничении цен на российский газ 13 декабря. Такую дату раскрыл глава минпромторга председательствующий в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела, передают «Известия».

Так, стало известно, что министр только что прилетел из Брюсселя, где провел два заседания Совмина ЕС по энергетике. Также члены ЕС смогли окончательно договориться о дате следующего внеочередного заседания, на котором будут обсуждать предложения по ограничению цен на газ.

«Снова встретимся с коллегами 13 декабря», — сообщил он.

Ранее дипломаты стран-членов Евросоюза (ЕС) отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Переговоры переносятся из-за разницы в позициях европейских дипломатов по данному вопросу.

Российские власти неоднократно заявляли, что откажутся продавать нефть странам, которые присоединятся к потолку цен на нефть. Вместе с тем эксперты ожидают, что даже без учета готовящихся ограничений отказ европейских компаний от страхования судов приведет к заметному снижению российского экспорта.