Евросоюз отложил переговоры по уровню лимита цен на российскую нефть

Bloomberg: дипломаты ЕС отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России

Дипломаты стран-членов Евросоюза (ЕС) отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ни [сегодня] вечером, ни на этой неделе встречи не будет», — отмечает издание. Переговоры переносятся из-за разницы в позициях европейских дипломатов по данному вопросу.

Ранее на фоне ожидающегося вступления в силу европейских санкций цена на российскую нефть резко упала. Стоимость сорта Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска рухнула до 52 долларов за баррель, что стало минимумом с конца 2020 года. Этот уровень значительно ниже потолка цен, который предлагает ввести большинство европейских стран.

Российские власти неоднократно заявляли, что откажутся продавать нефть странам, которые присоединятся к потолку цен на нефть. Вместе с тем эксперты ожидают, что даже без учета готовящихся ограничений отказ европейских компаний от страхования судов приведет к заметному снижению российского экспорта.