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18:35, 25 ноября 2022Экономика

Цена на российскую нефть резко упала

Argus: цена на российскую нефть упала до 52 долларов за баррель

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На фоне ожидающегося вступления в силу европейских санкций цена на российскую нефть резко падает. В четверг, 22 ноября, стоимость сорта Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска рухнула до 52 долларов за баррель, что стало минимумом с конца 2020 года. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет Bloomberg.

Этот уровень значительно ниже потолка цен, который предлагают ввести большинство европейских стран. По последним данным обсуждение идет по поводу отсечки в 65-70 долларов за баррель, хотя Польша настаивает на 30 долларах.

Однако, несмотря на разногласия, сам факт санкций, которые начнут действовать с 5 декабря, очевидно, нервирует трейдеров. Стоимость Urals отстает от котировок на эталонный сорт Brent уже более чем на 30 долларов, при этом она почти на 20 долларов ниже, чем заложенный в российский бюджет уровень в 70,1 доллара за баррель.

С начала осени Brent потерял в цене 15 процентов (около 85 долларов за баррель на 25 ноября), Urals — 28 процентов. Если динамика не изменится, российский бюджет, который в 2023 году принят с дефицитом в три триллиона рублей, ожидает новое испытание.

Brent от TradingView

Российские власти неоднократно заявляли, что откажутся продавать нефть странам, которые присоединятся к потолку цен на нефть. Вместе с тем эксперты ожидают, что даже без учета готовящихся ограничений отказ европейских компаний от страхования судов приведет к заметному снижению российского экспорта.

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Платон Щукин
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