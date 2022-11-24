Госдума приняла закон о бюджете

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы

Депутаты Госдумы проголосовали в третьем, окончательном чтении за проект закона о федеральном бюджете России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента. Документ был внесен на рассмотрение 28 сентября, второе чтение он прошел 22 ноября.

В окончательном варианте бюджета доходы на предстоящий год ожидаются в размере 26 триллионов 130,3 миллиарда рублей, что составляет 17,4 процента ВВП, а расходы — 29 триллиона 55,6 миллиарда рублей (19,4 процента ВВП). Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2023 году составил почти 3 триллиона рублей или 2 процента ВВП.

В документе говорится, что падение ВВП в 2023 году составит 0,8 процента. В 2024-м и 2025-м ожидается рост по 2,6 процента в каждом году.

Верхним пределом госдолга на 1 января 2024 года установлено значение 66,6 миллиарда долларов, через год — 68,1 миллиарда, а еще через год — 68 миллиардов. Инфляция в ближайшие три года должна находиться на уровне 5,5 процента, 4 процента и 4 процента соответственно.

Ранее Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли в ближайшие три года. Документ, в частности, предполагает, что «Газпром» будет дополнительно отдавать в бюджет по 50 миллиардов рублей в месяц, так что за указанный период он лишится 1,8 триллиона рублей дохода.