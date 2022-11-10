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16:38, 10 ноября 2022Экономика

Госдума увеличила налоги для газовых и нефтяных компаний

ГД приняла поправки, увеличивающие налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли в 2023–2025 годах, пишет РИА Новости.

Документ предполагает, что в 2023–2025 годах у компании «Газпром» будет дополнительно изыматься по 50 миллиардов рублей в месяц — общая сумма налогов за три года достигнет 1,8 триллиона рублей.

Кроме того, после решения Госдумы корректировку налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ проведут на полгода раньше, чем планировалось, — с 1 января 2023 года. Совокупно эти меры в 2023–2025 годах позволят увеличить поступления в бюджет по НДПИ на газ более чем на 2 триллиона рублей.

Из поправок также следует, что в 2023–2025 годах в России вырастет налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) — до 34 процентов, в то время как в первом чтении его планировали увеличить до 32 процентов. Изменения будут распространяться и на тех производителей СПГ, которые до конца 2022 года экспортировали хотя бы одну партию газа.

Что касается нефтедобывающих компаний, предусмотренное повышение налогов увеличит поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023–2025 годах на 629 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов рублей принесет временное увеличение (с 1 января по 31 марта 2023 года) ставок НДПИ на 380 рублей за тонну нефти.

Ранее стало известно, что российские нефтегазовые доходы в октябре не оправдали ожиданий властей. Минфин сообщил, что по итогам месяца бюджет недополучил 7,5 миллиарда рублей с этих отраслей. Недополученные доходы можно объяснить снижением экспорта нефти в октябре на 2 процента, которое не смогло компенсировать повышение стоимости российского экспортного сорта Urals.

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Софья Ермакова
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