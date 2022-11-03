Российские нефтегазовые доходы в октябре не оправдали ожиданий

Российские нефтегазовые доходы в октябре оказались на 7,5 млрд рублей ниже ожиданий

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в октябре, включая дополнительные, оказались на 7,5 миллиарда рублей ниже ожиданий. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов России.

В ноябре, по прогнозу ведомства, объем превышения фактически полученных нефтегазовых доходов над базовым месячным объемом составит 282,8 миллиарда рублей. С учетом отклонения от прогноза на октябрь совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 275,2 миллиарда.

В пресс-службе Минфина напомнили, что покупка иностранной валюты и золота на сумму дополнительных доходов не производится в связи с временной приостановкой ряда положений бюджетного правила.

Недополученные доходы можно объяснить снижением экспорта нефти в октябре на 2 процента, которое не смогло компенсировать повышение стоимости российского экспортного сорта Urals.

Свое влияние оказало и продолжающееся падение экспорта газа, которое происходит одновременно со снижением его стоимости в Европе. Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за первые десять месяцев 2022 года упал 42,6 процента по сравнению с прошлым годом, и скорость снижения растет.