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14:26, 3 ноября 2022Экономика

Российские нефтегазовые доходы в октябре не оправдали ожиданий

Российские нефтегазовые доходы в октябре оказались на 7,5 млрд рублей ниже ожиданий

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в октябре, включая дополнительные, оказались на 7,5 миллиарда рублей ниже ожиданий. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов России.

В ноябре, по прогнозу ведомства, объем превышения фактически полученных нефтегазовых доходов над базовым месячным объемом составит 282,8 миллиарда рублей. С учетом отклонения от прогноза на октябрь совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 275,2 миллиарда.

В пресс-службе Минфина напомнили, что покупка иностранной валюты и золота на сумму дополнительных доходов не производится в связи с временной приостановкой ряда положений бюджетного правила.

Недополученные доходы можно объяснить снижением экспорта нефти в октябре на 2 процента, которое не смогло компенсировать повышение стоимости российского экспортного сорта Urals.

Свое влияние оказало и продолжающееся падение экспорта газа, которое происходит одновременно со снижением его стоимости в Европе. Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за первые десять месяцев 2022 года упал 42,6 процента по сравнению с прошлым годом, и скорость снижения растет.

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Платон Щукин
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