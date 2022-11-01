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12:27, 1 ноября 2022Экономика

«Газпром» сообщил о падении добычи и экспорта газа

Добыча газа «Газпрома» упала на 18,6 процента в первые 10 месяцев 2022 года

Фото: PxHere

Добыча «Газпрома» в первые 10 месяцев 2022 года упала на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщила компания в своем Telegram-канале. Речь идет об объемах в 344 миллиарда кубометров газа.

Уточняется, что сократился также спрос на газ компании на внутреннем рынке (минус 5,6 процента), а экспорт в страны дальнего зарубежья упал более чем на 40 процентов. Он снизился на 67,6 миллиарда кубометров до уровня в 91,2 миллиарда кубометров.

Вырос экспорт по «Силе Сибири» в Китай. Конкретные объемы компания не привела, но известно, что общий годовой объем в 2023-м оценивается примерно в 22 миллиардов кубометров.

«Газпром» также обратил внимание на сокращение потребление газа в Евросоюзе (регион экономит газ на фоне высоких цен на топливо и в стремлении снизить зависимость от поставок из России, доля которой в импорте уже снизилась в несколько раз по сравнению с прошлым годом).

Компания обратила внимание на то, что в подземные хранилища газа в Европе закачано 68,6 миллиарда кубометров газа. Это на 2,6 миллиарда кубометров больше показателя, который «Газпром» приводил 15 октября. Сама российская компания при этом подчеркивает, что нагрузка на ПХГ будет выше «в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка».

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Платон Щукин
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