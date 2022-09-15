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Европа заявила о победе над зависимостью от российского газа

Боррель заявил, что зависимость ЕС от российского газа упала до незначительного уровня
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Shutterstock

Европейскому союзу удалось добиться победы в борьбе с серьезной зависимостью от российского газа, его доля в импорте упала до незначительного уровня. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его интервью местному информагентству EFE приводит ТАСС.

Борррель отметил, что до начала спецоперации на Украине на Россию приходилось 40 процентов поставок газа из-за рубежа. При этом сейчас речь идет менее чем о 10 процентах. «Я очень рад, что наконец-то было принято решение реформировать электросистему, так что цена на газ в какой-то момент не определяла бы цену всей электроэнергии», — добавил он.

На фоне сокращения поставок из России Европа вынуждена была идти на ряд мер для преодоления энергетического кризиса, начавшегося еще в 2021 году. 14 сентября Еврокомиссия представила план, предполагающий снижение потребления электричества в странах ЕС минимум на 5 процентов в часы его пиковой цены.

По оценкам российского вице-премьера Александра Новака, в текущем году поставки газа в Европу сократятся на 50 миллиардов кубометров. В 2021 году, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), ЕС импортировал из России 155 миллиардов кубометров газа (с учетом поставок сжиженного природного газа).

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Платон Щукин
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