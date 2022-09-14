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Странам ЕС предложили снизить потребление электричества зимой

Еврокомиссия призвала снизить электропотребление в ЕС на 5 процентов в часы пиковой цены

Фото: Piero Nigro / Alto Press / globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) представила свои финальные предложения по преодолению энергетического кризиса. В частности, предлагается снижать потребление электричества в странах ЕС минимум на 5 процентов в часы его пиковой цены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

По оценкам, снижение спроса в пиковые часы могло бы привести и к сокращению потребления газа на 1,2 миллиарда кубометров в зимний период.

Как говорила ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, вернуть цены на энергию в Европе к уровням до начала кризиса, отмечаемого на фоне специальной военной операции России на Украине, невозможно, и способа сделать это не существует. Также стало известно, что ЕК отказалась от идеи вводить потолок цен на российский газ.

Одновременно регулятор настаивает на введении налога на «избыточную» прибыль энергетических компаний. Судя по документам, ЕС введет налог на сверхприбыль для энергокомпаний, работающих на ископаемом топливе (потребует с них так называемый «взнос солидарности»), а также ограничит доходы производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии.

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Платон Щукин
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