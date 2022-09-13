The Guardian: Еврокомиссия отказалась от идеи потолка цен на российский газ

Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, отказалась от идеи установки потолка цен на российский газ, однако настаивает на введении налога на «избыточную» прибыль энергетических компаний, следует из проекта постановления ЕК, к которому получила доступ газета The Guardian.

Судя по документам, ЕС введет налог на сверхприбыль для энергокомпаний, работающих на ископаемом топливе (потребует с них так называемый «взнос солидарности»), а также ограничит доходы производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии. Доходы последних резко увеличились из-за роста цен на электричество, вызванных подорожанием газа. Полученные средства европейское правительство намерено направить на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий. Ожидается, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обнародует план Европы по борьбе с ростом цен на электроэнергию во время выступления 14 сентября.

Содержание финальной версии постановления еще может измениться, но его проект свидетельствует о том, что Еврокомиссия не получила достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для введения потолка цен на российский газ, отмечают журналисты. При этом сама ЕК считала этот вариант борьбы с энергокризисом предпочтительным. Против этой меры высказались такие крупные покупатели газа из России, как Венгрия, Словакия и Австрия. Их правительства выразили опасения, что в случае введения ценовых ограничений Кремль полностью остановит поставки газа, что приведет их экономики к рецессии. О таком «ответном ударе» ранее предупреждал президент России Владимир Путин.

При этом около дюжины стран, включая Францию ​​и Польшу, высказались в пользу установки верхнего предела цен на весь импортируемый газ, считая такой шаг лучшим способом сдерживания роста цен на электричество. Нидерланды и Дания, в свою очередь, настороженно относятся к любому ограничению цен, а Германия опасается, что эта мера вызовет разногласия в ЕС. В то же время налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний и ограничение доходов некоторых производителей электроэнергии поддерживается большинством стран блока, сообщает The Guardian.

В начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении потолка цен на российскую нефть. Его предполагается увязать с эмбарго на морские перевозки российской нефти. В соответствии с шестым пакетом санкций ЕС эмбарго вступает в силу с 5 декабря. Ранее сообщалось, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в августе упали до минимума с июня 2021 года. В рублевом выражении российский сорт нефти Urals уже продается дешевле, чем год назад, такая ситуация складывается из-за усиления давления западных стран.