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Еврокомиссия отказалась от идеи потолка цен на российский газ

The Guardian: Еврокомиссия отказалась от идеи потолка цен на российский газ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, отказалась от идеи установки потолка цен на российский газ, однако настаивает на введении налога на «избыточную» прибыль энергетических компаний, следует из проекта постановления ЕК, к которому получила доступ газета The Guardian.

Судя по документам, ЕС введет налог на сверхприбыль для энергокомпаний, работающих на ископаемом топливе (потребует с них так называемый «взнос солидарности»), а также ограничит доходы производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии. Доходы последних резко увеличились из-за роста цен на электричество, вызванных подорожанием газа. Полученные средства европейское правительство намерено направить на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий. Ожидается, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обнародует план Европы по борьбе с ростом цен на электроэнергию во время выступления 14 сентября.

Содержание финальной версии постановления еще может измениться, но его проект свидетельствует о том, что Еврокомиссия не получила достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для введения потолка цен на российский газ, отмечают журналисты. При этом сама ЕК считала этот вариант борьбы с энергокризисом предпочтительным. Против этой меры высказались такие крупные покупатели газа из России, как Венгрия, Словакия и Австрия. Их правительства выразили опасения, что в случае введения ценовых ограничений Кремль полностью остановит поставки газа, что приведет их экономики к рецессии. О таком «ответном ударе» ранее предупреждал президент России Владимир Путин.

При этом около дюжины стран, включая Францию ​​и Польшу, высказались в пользу установки верхнего предела цен на весь импортируемый газ, считая такой шаг лучшим способом сдерживания роста цен на электричество. Нидерланды и Дания, в свою очередь, настороженно относятся к любому ограничению цен, а Германия опасается, что эта мера вызовет разногласия в ЕС. В то же время налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний и ограничение доходов некоторых производителей электроэнергии поддерживается большинством стран блока, сообщает The Guardian.

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9 сентября 2022

В начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении потолка цен на российскую нефть. Его предполагается увязать с эмбарго на морские перевозки российской нефти. В соответствии с шестым пакетом санкций ЕС эмбарго вступает в силу с 5 декабря. Ранее сообщалось, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в августе упали до минимума с июня 2021 года. В рублевом выражении российский сорт нефти Urals уже продается дешевле, чем год назад, такая ситуация складывается из-за усиления давления западных стран.

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Софья Ермакова
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