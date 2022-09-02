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«Большая семерка» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть

Sky News: страны G7 договорились о «потолке» цен на российскую нефть

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении «потолка» цен на российскую нефть, сообщила в Twitter журналист Sky News Тамара Коэн.

«Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», — написала Коэн.

Также она процитировала министра финансов Великобритании Надхима Захави: «Мы ограничим возможности [президента России Владимира] Путина финансировать свою … [спецоперацию] за счет экспорта нефти путем запрета таких услуг, как страхование и предоставление финансов судам, перевозящим российскую нефть по цене выше согласованного потолка».

При этом страны G7 собираются разработать специальный механизм смягчения, позволяющий наиболее уязвимым и нуждающимся странам получать доступ к российской нефти.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляли, что Россия не будет сотрудничать со странами, установившими предельный уровень цен на ее нефть, и найдет другие рынки сбыта.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 2 сентября заявила, что Евросоюз готовит предложение по установлению предельной цены на российский газ.

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Платон Щукин
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