Европа придумала способ сдержать рост цен на газ

Reuters: ЕК предложила ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний

Еврокомиссия (ЕК) предложила сдержать беспрецедентный рост цен на газ в регионе с помощью введения временного налога на сверхприбыль энергетических компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕК.

Мера может коснуться нефтяных, газовых, угольных и нефтеперерабатывающих организаций, получивших дополнительные доходы в 2022 году. Еврокомиссия считает, что такие компании наживаются на стремительно растущих ценах на энергоресурсы и, согласно задумке, должны сделать «вклад солидарности» в специальный фонд. Средства из него европейские страны смогут потратить на меры по смягчению последствий энергетического кризиса.

Инициатива ЕК направлена на поддержку домохозяйств и предприятий, которые столкнулись с высокими счетами за электроэнергию, а также на помощь энергоемким отраслям. В документе также указан еще один способ справиться с высокими ценами: Европейская комиссия предлагает направить на эти цели часть доходов энергостанций, которые не работают на газе, включая солнечные, геотермальные, ядерные и некоторые гидроэлектростанции. В настоящий момент такие предприятия тоже получают сверхприбыль из-за растущих цен на электричество.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия собирается предложить пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Одной из них может стать введение для «Газпрома» потолка цен на уровне 520 долларов за тысячу кубометров газа (на время написания новости стоимость газа находится на уровне 2204 доллара за тысячу кубометров — прим. «Ленты.ру»). Ввести меру предложили на фоне беспрецедентного роста стоимости топлива в ЕС, в том числе из-за остановки главного маршрута экспорта газа в Европу из России, трубопровода «Северный поток».

Однако реальных предложений от Еврокомиссии пока так и не поступало. На это обратил внимание министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 9 сентября, когда страны Евросоюза обсуждали введение предельных цен на российский газ. Он рассказал, что в блоке надеются на выступление ЕК с реальными мерами в ближайшие две недели.

В настоящее время европейские страны не договорились о «потолке» цен на российский газ, при этом государства G7 уже ввели ограничения стоимости российской нефти. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые поддержат эти ограничения. О такой реакции Москвы предупреждали многие страны-участницы ЕС. По мнению некоторых правительств, потолок цен только усугубит ситуацию на газовом рынке Европы.