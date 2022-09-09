Попытка стран ЕС договориться об ограничении цен на российский газ провалилась

Глава МИД Венгрии: министры энергетики ЕС не договорились о потолке цен на газ из России

Министры энергетики Евросоюза не смогли договориться об установлении потолка цен на российский газ на заседании 9 сентября. О провалившейся попытке стран ограничить стоимость топлива рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Сегодня решения не появилось, был только политический спор, который послужил ориентиром для Еврокомиссии», — объяснил глава ведомства. Сийярто также сообщил, что в блоке надеются на выступление Еврокомиссии с реальными предложениями в ближайшие две недели.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия собирается предложить пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Одной из них может стать введение для «Газпрома» потолка цен на уровне 520 долларов за тысячу кубометров газа (на время написания новости стоимость газа находится на уровне 2204 доллара за тысячу кубометров). Ввести меру предложили на фоне беспрецедентного роста стоимости топлива в ЕС, в том числе из-за остановки главного маршрута экспорта газа в Европу из России, трубопровода «Северный поток».

В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые поддержат эти ограничения. О такой реакции Москвы предупреждали многие страны-участницы ЕС. По мнению некоторых правительств, потолок цен только усугубит ситуацию на газовом рынке Европы.

