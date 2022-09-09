Страны ЕС испугались ответа России в случае ограничения цен на газ

FT: ряд стран ЕС опасается ответных мер России на возможное ограничение цен на газ

Ряд стран Европейского союза (ЕС) опасаются возможных ответных мер России в случае введения ограничений цен на газ. Об испуге государств стало известно газете Financial Times (FT), передает ТАСС.

По информации издания, как минимум десять стран-членов ЕС выступают за общие ограничения цен для всех поставщиков энергоресурсов. Отмечается, что европейские правительства опасаются, что потолок цен на газ только из России «может разозлить Москву». Среди стран, разделяющих такую позицию, издания называет Грецию, Италию и Польшу.

Ранее Politico также писало, что ряд европейских стран, в том числе Италия и Польша, выступили за установление потолка цен на весь импортируемый в Евросоюз газ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что подобный вариант рассматривается, однако Брюссель пока выступает против этой идеи.