Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: ЕК предложит ввести потолок цен на российский газ

Еврокомиссия (ЕК) предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди них — введение потолка цен на российский газ, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Цитаты ее выступления опубликованы в ее аккаунте в Twitter.

Фон дер Ляйен напомнила, что к началу военных действий на Украине ЕС на 40 процентов зависел от трубопроводного газа из России, а сейчас его доля в общем потреблении упала до девяти процентов. Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз должен лишить Москву доходов от продажи газа, которые могут быть потрачены на военные нужды.

Среди других мер борьбы с энергокризисом, которые ЕК собирается предложить странами блока, — обязательное сокращение потребления электричества в пиковые часы. Кроме того, Еврокомиссия рассматривает вариант введения лимита на доходы для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен. Прибыль могут направить национальным экономикам для поддержки уязвимых потребителей и предприятий. Кроме того, ЕК допускает финансовую поддержку ликвидности энергоснабжающих компаний, чтобы помочь им справиться с волатильностью рынков.

Эти пять мер Еврокомиссия предложит европейским государствам 9 сентября на заседании европейского Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике. О том, что на этой встрече эксперты государств-членов Евросоюза намерены обсудить ограничение цен на российский газ, писал Bloomberg. 7 сентября стало известно, что власти Нидерландов, которые последовательно выступали против этой меры, изменили свое решение и захотели ее поддержать.