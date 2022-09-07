Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Нидерланды изменили позицию по потолоку цен на газ из России

Reuters узнал, что Нидерланды поддержат потолок цен на газ из России
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Нидерландов, которые последовательно выступали против введения потолка цен на российский газ, изменили свое решение и захотели поддержать меру, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник издания также сообщил, что Амстердам выступает за то, чтобы обязать страны ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов будущей зимой — ранее государства договорились о добровольном сокращении потребления. О том, что эти рекомендации могут стать обязательными, предупреждал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

О позиции голландских властей стало известно за два дня до заседания европейского Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике, где, по информации Bloomberg, эксперты государств-членов Евросоюза намерены обсудить ограничение цен на российский газ. Блок планирует принять решительные меры в ответ на политику России экспорта газа в Европу.

2 сентября «Газпром» остановил газопровод «Северный поток», основной маршрут поставок топлива в регион, который с середины июня уже работал с серьезными ограничениями. Как объяснили в Кремле, остановка транзита связана исключительно с введенными Западом санкциями, из-за которых Россия не может полноценно обслуживать оборудование на газопроводе.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее страны «Большой семерки» уже ввели потолок цен на российскую нефть. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. До объявления G7 российский вице-премьер Александр Новак и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что Россия не будет сотрудничать со странами, установившими предельный уровень цен на ее нефть, и найдет другие рынки сбыта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Херсоне назвали ориентировочную дату проведения референдума
Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»
Российский стилист перечислила модные вещи для любого возраста
Прибор для российской «Луны-25» пройдет дополнительные испытания
Умер писатель-фантаст Питер Страуб
Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ
Иностранный игрок «Спартака» объяснил решение остаться в России
Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon
Популярная российская ведущая рассказала об отношении мужа к ее откровенным фото
В ВОЗ заявили об умирающих от коронавируса каждые 44 секунды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.