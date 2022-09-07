Нидерланды изменили позицию по потолоку цен на газ из России

Reuters узнал, что Нидерланды поддержат потолок цен на газ из России

Власти Нидерландов, которые последовательно выступали против введения потолка цен на российский газ, изменили свое решение и захотели поддержать меру, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник издания также сообщил, что Амстердам выступает за то, чтобы обязать страны ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов будущей зимой — ранее государства договорились о добровольном сокращении потребления. О том, что эти рекомендации могут стать обязательными, предупреждал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

О позиции голландских властей стало известно за два дня до заседания европейского Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике, где, по информации Bloomberg, эксперты государств-членов Евросоюза намерены обсудить ограничение цен на российский газ. Блок планирует принять решительные меры в ответ на политику России экспорта газа в Европу.

2 сентября «Газпром» остановил газопровод «Северный поток», основной маршрут поставок топлива в регион, который с середины июня уже работал с серьезными ограничениями. Как объяснили в Кремле, остановка транзита связана исключительно с введенными Западом санкциями, из-за которых Россия не может полноценно обслуживать оборудование на газопроводе.

Ранее страны «Большой семерки» уже ввели потолок цен на российскую нефть. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. До объявления G7 российский вице-премьер Александр Новак и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что Россия не будет сотрудничать со странами, установившими предельный уровень цен на ее нефть, и найдет другие рынки сбыта.