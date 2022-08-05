Европа согласовала план экономии газа

Совет Европы сообщил о согласовании плана сокращения спроса на газ на 15 процентов

Страны Европейского союза согласовали план, предполагающий добровольную экономию газа предстоящей зимой. Об этом говорится в сообщении Совета Европы.

«Чтобы повысить энергобезопасность ЕС, Совет сегодня согласовал документ, предполагающий добровольное сокращение спроса на природный газ на 15 процентов этой зимой», — сказано в пресс-релизе.

Однако меры предусматривают и возможность объявления «тревоги на уровне Союза», которая предполагает обязательное снижение потребления. «Цель сокращения спроса на газ — создать запасы на зиму, чтобы подготовиться к возможным проблемам с поставками из России», — сообщили в Совете Европы, заявив также, что Москва «использует газ как оружие».

Меры охватывают период с 1 августа по 31 марта 2023 года, снижение предполагается по сравнению со средним показателем за последние пять лет, конкретные решения для реализации цели страны могут выбирать самостоятельно. Для тех государств, которые не соединены с общей газовой системой блока, предусмотрены исключения: они не смогут освободить дополнительные объемы в интересах соседей.

Исключения предусмотрены и для тех государств, которые не синхронизированы с общеевропейской электросистемой (речь идет о странах Прибалтики).