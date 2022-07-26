Две европейские страны добились послаблений по газу

В ЕС решили снизить норматив сокращения потребления газа в Испании и Португалии до 7%

В рамках плана Еврокомиссии по энергосбережению Брюссель согласовал сокращение потребления газа в Испании на 7 процентов вместо установленных 15 процентов, сообщает телеканал Sexta. Аналогичного послабления также добилась Португалия.

Министры энергетики ЕС решили сделать исключение и снизить норматив снижения спроса на газ для европейских стран, которые менее всего зависят от российского газа. Пиренейский полуостров обладает мощными регазификационными терминалами для приема партий сжиженного природного газа (СПГ), а импорт большей части СПГ ведется из месторождений в Северной Африке. Кроме того, ранее Испания пообещала предложить план по поставкам газа в Европу с помощью двух газопроводов через Пиренеи, чтобы таким образом избежать необходимости сократить потребление газа. Страна готова экспортировать 5,6 миллиона кубометров газа в сутки в ближайшие восемь месяцев, что означает более чем утроение экспорта за последние пять лет.

Испания и Португалия первыми выступили против плана ЕК о добровольном сокращении потребления газа в регионе.

Помимо стран Пиренейского полуострова к плану предъявляли претензии Греция, Польша, Венгрия и, возможно, Франция.

Согласно идее комиссии, экономия газа не затронет частные домохозяйства, критически важные объекты, а также сферы здравоохранения и обороны. Соответствующее предложение появилось из-за растущего беспокойства стран ЕС насчет будущих поставок газа из России. 26 июля план по сокращению потребления газа на 15 процентов был согласован представителями государств блока.