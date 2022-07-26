Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Две европейские страны добились послаблений по газу

В ЕС решили снизить норматив сокращения потребления газа в Испании и Португалии до 7%

Фото: Uwe Anspach Source / dpa / Globallookpress

В рамках плана Еврокомиссии по энергосбережению Брюссель согласовал сокращение потребления газа в Испании на 7 процентов вместо установленных 15 процентов, сообщает телеканал Sexta. Аналогичного послабления также добилась Португалия.

Министры энергетики ЕС решили сделать исключение и снизить норматив снижения спроса на газ для европейских стран, которые менее всего зависят от российского газа. Пиренейский полуостров обладает мощными регазификационными терминалами для приема партий сжиженного природного газа (СПГ), а импорт большей части СПГ ведется из месторождений в Северной Африке. Кроме того, ранее Испания пообещала предложить план по поставкам газа в Европу с помощью двух газопроводов через Пиренеи, чтобы таким образом избежать необходимости сократить потребление газа. Страна готова экспортировать 5,6 миллиона кубометров газа в сутки в ближайшие восемь месяцев, что означает более чем утроение экспорта за последние пять лет.

Испания и Португалия первыми выступили против плана ЕК о добровольном сокращении потребления газа в регионе.
Помимо стран Пиренейского полуострова к плану предъявляли претензии Греция, Польша, Венгрия и, возможно, Франция.

Согласно идее комиссии, экономия газа не затронет частные домохозяйства, критически важные объекты, а также сферы здравоохранения и обороны. Соответствующее предложение появилось из-за растущего беспокойства стран ЕС насчет будущих поставок газа из России. 26 июля план по сокращению потребления газа на 15 процентов был согласован представителями государств блока.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС
«Билайн» опроверг сообщения о новой утечке данных
Бербок заявила об отказе Германии возрождать ядерную энергетику
Европа заявила о способности пережить зиму без газа из России
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски из-за новых подвариантов омикрона
Петербуржца оштрафовали за видео поцелуя с мужчиной на фоне храма
США признали важность ядерного соглашения с Россией
Инвесторов по всему миру предупредили о сложных временах
Две европейские страны добились послаблений по газу
Описан интерес Apple к автомобилям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.