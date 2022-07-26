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В Евросоюзе согласовали план по сокращению потребления газа на 15 процентов

DPA узнало, что страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15 процентов

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Представители государств Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15 процентов, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

План собираются утвердить на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе во вторник, 26 июля, узнало агентство.

В понедельник, 25 июля, высокопоставленный европейский чиновник сообщил, что делегации все еще не смогли договориться по данному вопросу.

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9 июля 2022

20 июля Европейская комиссия (ЕК) предложила странам ЕС сократить потребление голубого топлива на 15 процентов до следующей весны.

План ЕК предполагает, что потребление топлива во всех странах будет снижено с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Также Комиссия может получить возможность после консультации с государствами объявить состояние «общей готовности», обязав их сократить расходование газа. Соответствующий сценарий возможен в случае серьезного дефицита или исключительно высокого спроса на газ.

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Марина Совина
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