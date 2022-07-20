Европа поставила цель по сокращению потребления газа

Еврокомиссия предложила цель по сокращению потребления газа с 1 августа до 31 марта на 15%

Европейская комиссия предлагает странам Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов до следующей весны. Соответствующие цели ставятся в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

«Все потребители, органы власти, частные домохозяйства, владельцы зданий, поставщики электроэнергии и промышленность могут и должны принять меры по экономии газа. Комиссия также ускорит работу по диверсификации поставок, в том числе путем совместных закупок газа для усиления возможностей ЕС по приобретению газа у альтернативных поставщиков», — говорится в публикации.

План ЕК предполагает, что потребление топлива во всех странах будет снижено с 1 августа по 31 марта. Также Комиссия может получить возможность после консультации с государствами объявить состояние «общей готовности», обязав их сократить расходование газа. Соответствующий сценарий возможен в случае серьезного дефицита или исключительно высокого спроса на газ.

«Страны должны обновить свои планы на случай чрезвычайной ситуации к концу сентября, чтобы показать, как именно они планируют достичь целей по сокращению потребления. Также они должны отчитываться комиссии о прогрессе каждые два месяца», — уточняется в заявлении.

Свою позицию ЕК объясняет риском дальнейшего сокращения поставок газа из России — сейчас меньшие объемы получает примерно половина государств блока. «Газпром» с июня сократил прокачку по «Северному потоку», ссылаясь на технические трудности. В июле газопровод приостановил работу в связи с плановым обслуживанием. Предполагается, что поставки будут возобновлены с 21 июля, однако в Европе готовятся и к альтернативному сценарию.