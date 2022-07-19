Раскрыто решение России по поставкам газа в Европу

Reuters: поставки по «Северному потоку» возобновят по расписанию 21 июля

Россия должна возобновить поставки газа по «Северному потоку» в Европу соответствии с расписанием обслуживания, 21 июля. Соответствующее решение раскрывает Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планами.

Приостановка была плановой, работы начались 11 июля и должны продлиться 10 дней. По словам источников, прокачка возобновится вовремя, но на мощности меньше максимальной (160 миллионов кубометров в день).

Объемы были сокращены еще с середины июня, что российская сторона объясняла техническими причинами — невозможностью вернуть из ремонта в Канаде нужную турбину. «Они ["Газпром"] вернутся к уровням, которые были до 11 июля», — уточнил один из источников агентства.

В Еврокомиссии притом 19 июля заявляли, что восстановления прокачки не ждут. «Мы работаем исходя из того, что газопровод не вернется в строй. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры», — подчеркнул еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, передает Bloomberg.

В случае прекращения поставок Европу ждет снижение ВВП — по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономика Евросоюза по итогам 2022 года может сократиться на 2,65 процента.

