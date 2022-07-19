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Подсчитан ущерб Европе в случае остановки поставок российского газа

МВФ оценил потери экономики ЕС от прекращения поставок российского газа в 2,65 процента

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал потенциальный ущерб, который может нанести европейской экономике полная остановка поставок российского газа. Расчеты организации приводятся на ее сайте.

По прогнозу МВФ, ВВП Евросоюза по итогам 2022 года может сократиться на 2,65 процента при условии, что поставки российского газа в регион будут полностью прекращены. При этом последствия можно смягчить за счет закупок сжиженного природного газа в других странах.

В масштабах мировой экономики потери могут составить 0,4 процента ВВП, подсчитали авторы. По их мнению, цены на газ внутри ЕС вырастут примерно вдвое к концу года даже при наличии доступа к альтернативным рынкам. В противном случае подорожание составит 1000 процентов.

Европейские политики опасаются прекращения поставок российского газа в качестве ответной меры на введенные в отношении Москвы санкции. В настоящее время газопровод «Северный поток» остановлен на плановый ремонт, но комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан уже заявил, что не ожидает возобновления его работы, которое должно произойти 21 июля.

Ранее стало известно, что «Газпром» направил как минимум трем европейским покупателям письма с уведомлением о том, что компания не может исполнять свои обязательства по долгосрочным контрактам из-за форс-мажорных обстоятельств. Среди получателей — немецкие Uniper и RWE.

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Платон Щукин
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