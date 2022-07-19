Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» заявил о невозможности поставить газ в Европу из-за форс-мажора

Reuters: «Газпром» заявил компании из ФРГ о невозможности поставить газ из-за форс-мажора

Фото: Reuters

По меньшей мере одна крупная энергетическая компания Европы получила от «Газпрома» письмо с объявлением о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива из-за форс-мажора. Об этом, ознакомившись с текстом документа, сообщает Reuters.

Письмо датировано 14 июля. Источник агентства утверждает, что речь идет о компании из Германии и касается поставок по газопроводу «Северный поток». При этом отмечается, что неисполнение обязательств объявлено с 14 июня, когда российский монополист начал резко сокращать прокачку.

По данным агентства, предупреждения от российской компании получили немецкие Uniper и RWE. В письмах говорилось, что «Газпром» не может гарантировать поставки в полном объеме по долгосрочным контрактам из-за непредвиденных обстоятельств.

Материалы по теме:
Голод, бедность, беспорядки. Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
Голод, бедность, беспорядки.Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
7 июня 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Турбина преткновения

Поводом для таких действий в «Газпроме» называли отсутствие оборудования для компрессорной станции «Портовая». 9 июня «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» с 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов, поскольку больше не мог использовать два газотурбинных двигателя Siemens, один из которых был вывезен в Канаду для ремонта, а второй требовал капитального ремонта.

Поставки газа в газопровод Северный поток в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки)

«Газпром»

Глава российской компании Алексей Миллер утверждал, что заменить газотурбинный двигатель от немецкой компании невозможно и починить его своими силами Россия не может.

Никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», нет. Ну нет этого решения, понимаете?

Алексей Миллерглава «Газпрома»

Ситуация осложнялась тем, что вывезенную для ремонта в Канаду турбину невозможно было вернуть: ее вывоз был запрещен санкциями. Однако падение прокачки газа на 40 процентов вынудило германские власти договориться с Оттавой о возврате турбины.

По итогам переговоров было решено, что Siemens Canada будет отправлять оборудование в Германию, а власти ФРГ — передавать его в Россию, что позволит Канаде утверждать, что она от своих санкций не отказывается.

Материалы по теме:
С пустой трубой. Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
С пустой трубой.Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
5 марта 2022
Поднажмут за газ. Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
Поднажмут за газ.Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
15 марта 2022

При этом в Германии не верят в официальные объяснения, полагая, что реальной целью сокращения поставок является попытка надавить на Евросоюз и изменить его позицию по военному конфликту на Украине. В частности, исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер категорически отверг возможность снижения прокачки со 167 до 67 миллионов кубометров в сутки из-за одной турбины.

Очень удобно втягивать в конфликт компанию, которая известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа

Джо Кезерисполнительный директор Siemens Energy

В Европе считают вероятным развитие событий, при котором Россия полностью остановит поставки по той или иной причине. В Кремле возможность такого развития событий пока отрицают.

Европейские запасы

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату поставок российского газа в европейские страны, которые российские власти считают «недружественными», в рубли. При этом, согласно опубликованной позднее схеме, оплата будет по-прежнему производиться в евро на открытый в Газпромбанке счет, после чего кредитная организация будет покупать на полученную валюту рубли на внутреннем рынке.

Ряд стран, в том числе Польша, Болгария и Финляндия, а также отдельные компании в других европейских государствах отказались платить в рублях, и весной 2022 года «Газпром» прекратил поставлять им топливо.

На фоне этого другие страны Европы резко ускорили закачку газа в свои хранилища на случай полного перекрытия поставок из России. По состоянию на середину мая уровень запасов превысил 40 процентов, а в Португалии и Польше он близок к 90 процентам.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022

Однако рекордная летняя жара вынудила энергетические компании начать отбор топлива из хранилищ. Так, на 12 июля отбор газа составил 85,5 миллиона кубометров, а закачка — 72,6 миллиона.

Компании предупредили потребителей о возможном повышении цен. Как отметил Миллер, винить в такой стоимости энергоресурсов Европа может сама себя, и если хочет решить проблему, то стоит обратить внимание на «Северный поток-2».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невозможности поставить газ в Европу из-за форс-мажора
Байден и Зеленский выступят на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Архитектор заявил о кардинальных различиях востока и запада Москвы
Госдеп США отреагировал на смерть британского наемника в ДНР
Лавров представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Подсчитаны убытки ретейлеров одежды от ухода из России
Найдена связь между ожирением и кондиционерами
Две пропавшие собаки нашлись в брюхе огромного питона
Посол России понадеялся на развитие отношений с Колумбией
В Турции спрогнозировали распад «американского Ближнего Востока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.