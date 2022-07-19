«Газпром» заявил о невозможности поставить газ в Европу из-за форс-мажора

Reuters: «Газпром» заявил компании из ФРГ о невозможности поставить газ из-за форс-мажора

По меньшей мере одна крупная энергетическая компания Европы получила от «Газпрома» письмо с объявлением о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива из-за форс-мажора. Об этом, ознакомившись с текстом документа, сообщает Reuters.

Письмо датировано 14 июля. Источник агентства утверждает, что речь идет о компании из Германии и касается поставок по газопроводу «Северный поток». При этом отмечается, что неисполнение обязательств объявлено с 14 июня, когда российский монополист начал резко сокращать прокачку.

По данным агентства, предупреждения от российской компании получили немецкие Uniper и RWE. В письмах говорилось, что «Газпром» не может гарантировать поставки в полном объеме по долгосрочным контрактам из-за непредвиденных обстоятельств.

Турбина преткновения

Поводом для таких действий в «Газпроме» называли отсутствие оборудования для компрессорной станции «Портовая». 9 июня «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» с 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов, поскольку больше не мог использовать два газотурбинных двигателя Siemens, один из которых был вывезен в Канаду для ремонта, а второй требовал капитального ремонта.

Поставки газа в газопровод Северный поток в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки) «Газпром»

Глава российской компании Алексей Миллер утверждал, что заменить газотурбинный двигатель от немецкой компании невозможно и починить его своими силами Россия не может.

Никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», нет. Ну нет этого решения, понимаете? Алексей Миллер глава «Газпрома»

Ситуация осложнялась тем, что вывезенную для ремонта в Канаду турбину невозможно было вернуть: ее вывоз был запрещен санкциями. Однако падение прокачки газа на 40 процентов вынудило германские власти договориться с Оттавой о возврате турбины.

По итогам переговоров было решено, что Siemens Canada будет отправлять оборудование в Германию, а власти ФРГ — передавать его в Россию, что позволит Канаде утверждать, что она от своих санкций не отказывается.

При этом в Германии не верят в официальные объяснения, полагая, что реальной целью сокращения поставок является попытка надавить на Евросоюз и изменить его позицию по военному конфликту на Украине. В частности, исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер категорически отверг возможность снижения прокачки со 167 до 67 миллионов кубометров в сутки из-за одной турбины.

Очень удобно втягивать в конфликт компанию, которая известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа Джо Кезер исполнительный директор Siemens Energy

В Европе считают вероятным развитие событий, при котором Россия полностью остановит поставки по той или иной причине. В Кремле возможность такого развития событий пока отрицают.

Европейские запасы

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату поставок российского газа в европейские страны, которые российские власти считают «недружественными», в рубли. При этом, согласно опубликованной позднее схеме, оплата будет по-прежнему производиться в евро на открытый в Газпромбанке счет, после чего кредитная организация будет покупать на полученную валюту рубли на внутреннем рынке.

Ряд стран, в том числе Польша, Болгария и Финляндия, а также отдельные компании в других европейских государствах отказались платить в рублях, и весной 2022 года «Газпром» прекратил поставлять им топливо.

На фоне этого другие страны Европы резко ускорили закачку газа в свои хранилища на случай полного перекрытия поставок из России. По состоянию на середину мая уровень запасов превысил 40 процентов, а в Португалии и Польше он близок к 90 процентам.

Однако рекордная летняя жара вынудила энергетические компании начать отбор топлива из хранилищ. Так, на 12 июля отбор газа составил 85,5 миллиона кубометров, а закачка — 72,6 миллиона.

Компании предупредили потребителей о возможном повышении цен. Как отметил Миллер, винить в такой стоимости энергоресурсов Европа может сама себя, и если хочет решить проблему, то стоит обратить внимание на «Северный поток-2».