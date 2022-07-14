Германия начала отбирать из хранилищ запасенный на зиму газ

Отбор газа из ПХГ Германии превысил закачку впервые с начала апреля

Германия впервые с апреля начала отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание и аварии на месторождении в Норвегии, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор топлива на 12 июля составил 85,5 миллиона кубометров, а закачка — 72,6 миллиона. Наибольший вклад в такие показатели внес отбор из хранилищ компании Uniper (снижение на 0,92 процентного пункта), австрийской OMV (на 1,2 процентного пункта) и норвежской Equinor (на 3,29 процентного пункта).

Также среди европейских стран отбирать газ, запасенный на зиму, начали Румыния и Бельгия. Всего запасы газа в ПХГ Европы на 12 июля увеличились до 62,57 процента. Это ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

Поставки газа по «Северному потоку» остановились в 7 утра 11 июля. До 21 июля они будут временно прекращены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания. Ранее в немецком правительстве высказали опасения, что «Газпром» может под предлогом техобслуживания полностью прекратить поставки топлива в Германию.