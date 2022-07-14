Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Германия начала отбирать из хранилищ запасенный на зиму газ

Отбор газа из ПХГ Германии превысил закачку впервые с начала апреля

Фото: Christian Charisius / Reuters

Германия впервые с апреля начала отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание и аварии на месторождении в Норвегии, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор топлива на 12 июля составил 85,5 миллиона кубометров, а закачка — 72,6 миллиона. Наибольший вклад в такие показатели внес отбор из хранилищ компании Uniper (снижение на 0,92 процентного пункта), австрийской OMV (на 1,2 процентного пункта) и норвежской Equinor (на 3,29 процентного пункта).

Котировки TTF1! от TradingView

Также среди европейских стран отбирать газ, запасенный на зиму, начали Румыния и Бельгия. Всего запасы газа в ПХГ Европы на 12 июля увеличились до 62,57 процента. Это ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

Поставки газа по «Северному потоку» остановились в 7 утра 11 июля. До 21 июля они будут временно прекращены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания. Ранее в немецком правительстве высказали опасения, что «Газпром» может под предлогом техобслуживания полностью прекратить поставки топлива в Германию.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Названы последствия отказа Германии от российских угля и нефти
Валуев высказался о сроках снятия санкций с российских спортсменов
Названы три фактора поворотного пункта кризиса в России
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Раскрыты даты встречи России с Турцией и Украиной по зерну
Фанаты оценили наряд Джиджи Хадид фразой «украла шорты у бродяги»
В российском санатории группа подростков избивала детей около двух недель
В России созданы защищающие от заражения медицинские швы
Огромная волна унесла в море восемь человек на глазах туристов и попала на видео
Ушедшая в отставку Каллас собралась вновь стать премьером Эстонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.