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Силовые структуры
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10:33, 10 июля 2026Силовые структуры

В МВД России опровергли фейковые сообщения об ограничениях на АЗС

В Иркутской области опровергли информацию об установленных полицией ограничениях на АЗС
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Иркутской области после появления публикаций о неких размещенных на автозаправочных станциях (АЗС) документах от имени регионального управления МВД России провели проверки и установили, что все подобные объявления являются подделками. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

Речь о размещенных на АЗС «документах» от имени ГУ МВД России по Иркутской области с перечнем дополнительных ограничений, связанных с передвижением автотранспорта и общением водителей на территории заправок.

В полиции заявили, что указанная информация не имеет ничего общего с реальностью, а подложный документ имеет явные признаки подделки. В полиции поблагодарили представителей СМИ, решивших перепроверить информацию.

Ранее МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей на дорогах.

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