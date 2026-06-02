МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей на дорогах

МВД опровергло слухи о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня

В соцсетях появилась недостоверная информация о том, что с 1 июня в России планируется ужесточить проверки состояния здоровья автомобилистов пенсионного возраста. В постах говорится, что сотрудники Госавтоинспекции якобы будут чаще останавливать таких водителей для проведения контроля.

Информация о массовой остановке пожилых водителей в рамках масштабных проверок оказалась недостоверной. Никаких целевых рейдов, отстранений от вождения или специальных расширенных экзаменов исключительно по возрастному признаку в России не вводилось.

Данные слухи опровергла официальный представитель МВД Ирина Волк. Процедура допуска к управлению транспортом остается регламентированной, прозрачной и не подлежит возрастной дискриминации. «Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации», — написала она в Telegram, призвав журналистов и представителей блогосферы не тиражировать фейки.

Волк напомнила, что контроль за водителями транспортных средств ведется в соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 года № 264.

Слухи о проверках могли возникнуть на фоне того, что в России периодически предлагают пересмотреть подходы к допуску к управлению автомобилем пожилых водителей. Однако на сегодняшний день никаких новых законов или приказов на этот счет принято не было.

Например, в 2025 году МВД предложило усовершенствовать механизмы допуска людей старше 60 лет к вождению. Это было прописано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го. В документе делался акцент на необходимости адаптации инфраструктуры, транспорта и правил допуска к вождению для граждан пожилого возраста. И говорилось о планах ужесточить контроль за состоянием здоровья водителей, а также внедрять дополнительные меры, направленные на снижение числа аварий с их участием.

В проекте также отмечалось, что водители старше 60 лет чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с другими возрастными группами. По данным МВД, в период с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет увеличилось на 25 процентов, число тех, кого не удалось спасти, — на 33 процента, пострадавших — на 22 процента.

Годом ранее участники движения «Ветераны России» призывали запретить водить автомобиль людям старше 70 лет. Они предлагали МВД совместно разработать проект, предусматривающий возрастные ограничения для водителей: например, выдавать права только людям с 18 до 70 лет.

Кроме того, с 1 марта 2027 года в России должен начать действовать закон, предусматривающий аннулирование водительских прав при выявлении у человека ряда опасных заболеваний. Среди противопоказаний значатся общие расстройства психологического развития, шизофрения, эпилепсия, шизотипические расстройства личности, а также слепота и аномалия цветового зрения.

О том, что пожилых водителей начнут массово проверять на дорогах, написали «Царьград», «Главный Региональный», mayak-74.ru, «Подмосковье сегодня» и ряд других региональных СМИ. Крупные российские издания в основном выпустили материалы с опровержением слухов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».