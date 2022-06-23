Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Германия испугалась остановки поставок газа из-за техработ на «Северном потоке»

FT: Германия боится остановки поставок газа под предлогом техработ на «Северном потоке»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

«Газпром» может под предлогом летнего технического обслуживания газопровода «Северный поток» полностью прекратить поставки топлива в Германию — этого испугались в немецком правительстве, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Такая ситуация, по мнению представителей немецкого кабмина, может зимой спровоцировать в стране энергетический кризис. «Ситуация с поставками напряженная, даже без отключения газопровода», — отметил один из собеседников издания. Хотя техработы — это регулярная процедура, официальные лица боятся, что в этом году «Газпром» воспользуется ситуацией для давления на ЕС.

Котировки TTF1! от TradingView

Член немецкой бизнес-конфедерации BDI Карстен Ролле заявил, что «Газпром» снизил потоки через газопровод на 60 процентов и не компенсировал это увеличением через другие трубопроводы. Пока немецкие газохранилища заполнены только на 58 процентов.

Ранее министр по делам экономики и защите климата Германии Роберт Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо. Страна готовится объявить о чрезвычайных мерах для обеспечения газоснабжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Премьер Болгарии обвинил посла России в свержении правительства
Семья пообедала рыбой и заразилась редчайшей болезнью
Оценены последствия снижения первого взноса по ипотеке в России
Момент ДТП с мотоциклом депутата Госдумы в Москве попал на видео
Зафиксировано несколько десятков новых переменных звезд
ВСУ потеряли контроль над двумя населенными пунктами под Лисичанском
Школьнице выстрелили в голову на Урале
Крупный пожар на заводе в Подмосковье попал на видео
От лишившейся 385 счетов в банках семьи офицера ФСБ потребовали еще доходы
Россияне массово устремились отдыхать летом в два региона страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.