Германия испугалась остановки поставок газа из-за техработ на «Северном потоке»

FT: Германия боится остановки поставок газа под предлогом техработ на «Северном потоке»

«Газпром» может под предлогом летнего технического обслуживания газопровода «Северный поток» полностью прекратить поставки топлива в Германию — этого испугались в немецком правительстве, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Такая ситуация, по мнению представителей немецкого кабмина, может зимой спровоцировать в стране энергетический кризис. «Ситуация с поставками напряженная, даже без отключения газопровода», — отметил один из собеседников издания. Хотя техработы — это регулярная процедура, официальные лица боятся, что в этом году «Газпром» воспользуется ситуацией для давления на ЕС.

Член немецкой бизнес-конфедерации BDI Карстен Ролле заявил, что «Газпром» снизил потоки через газопровод на 60 процентов и не компенсировал это увеличением через другие трубопроводы. Пока немецкие газохранилища заполнены только на 58 процентов.

Ранее министр по делам экономики и защите климата Германии Роберт Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо. Страна готовится объявить о чрезвычайных мерах для обеспечения газоснабжения.

