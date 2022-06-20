Власти призвали немцев усиленно экономить газ

В Минэкономики ФРГ заявили о необходимости экономить газ и увеличить использование угля

Министр по делам экономики и защите климата Германии Роберт Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа. Его слова передает телеканал «Россия 1». Хабек, представляющий партию «зеленых», добавил, что также необходимо увеличить использование «грязного топлива» — вернуться к эксплуатации угольных электростанций, которую в последнее время минимизировали.

Власти страны приняли решение наращивать запасы газа в преддверии зимы, однако Россия, откуда Германия импортирует большую часть топлива, сократила поставки более чем на 40 процентов, пишет Deutsche Welle. Согласно данным «Газпрома», снижение произошло из-за технических неполадок газопровода. Нехватка газа может привести к резкому росту цен на топливо к началу отопительного сезона и повышению общего уровня инфляции. «Мы не можем подойти к зиме, если газовые хранилища будут заполнены на 56 процентов. Они должны быть полными, иначе мы, действительно, просто не готовы», — заявил министр.

Ранее Хабек назвал ситуацию с сокращением объемов поставляемого в Германию газа серьезной и напряженной. «Всегда было ясно, что мы находимся в большой зависимости от газа. Поэтому меры, которые мы принимаем, и пошаговый подход правильные», — сообщил министр. По его словам, если газовые хранилища будут заполнены на 90 процентов, этого хватит примерно на два с половиной месяца.

В начале мая ФРГ начала заполнение крупнейшего подземного газового хранилища (ПХГ) в Западной Европе «Реден», которое вмещает около 4 миллиардов кубометров газа. Чтобы обеспечить альтернативу российским поставкам, Германия, пока не располагающая терминалами для приема сжиженного природного газа (СПГ), зафрахтовала две плавучие установки для регазификации, что в перспективе позволит импортировать от 10 до 14 миллиардов кубометров газа. Всего Берлин хочет получить четыре плавучих терминала.