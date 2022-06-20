В Германии назвали ситуацию с газом серьезной и напряженной

Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал ситуацию с газом серьезной из-за сокращения поставок из РФ

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на фоне сокращения поставок газа из России назвал ситуацию серьезной и напряженной. Такое мнение он выразил в эфире телеканала ZDF, передает ТАСС.

«Всегда было ясно, что мы находимся в большой зависимости от газа. Поэтому меры, которые мы принимаем, и пошаговый подход правильные», — сказал он.

При этом глава Минэкономики Германии выразил уверенность в том, что поставки газа могут быть обеспечены на предстоящую зиму. «Очень важно, чтобы газохранилища были заполнены зимой и чтобы они были заполнены на 90 процентов в соответствии с законом», — сказал Хабек, добавив, что сейчас эта доля составляет 57 процентов.

По его словам, если ранилища будут заполнены, этого хватит примерно на два с половиной месяца. днако планируется, что зимой ФРГ продолжит закупку газа за границей, даже если поставок из РФ больше не будет.

В настоящее время Германия, намеренная сократить свою зависимость от российского импорта энергоресурсов, продолжает наращивать запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ). Они заполнены уже почти на 53 процента. К 1 ноября ФРГ рассчитывает довести уровень заполненности до 90 процентов.