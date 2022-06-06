Германия нарастила запасы газа

Регулятор ФРГ сообщил, что ПХГ Германии заполнены на 50,8%

Германия продолжает наращивать запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ), они заполнены более чем на 50 процентов, свидетельствуют данные Федерального сетевого агентства ФРГ.

«Газоснабжение Германии по-прежнему стабильно. Потоки газа в ФРГ идут на обычном уровне. Текущий показатель заполненности ПХГ составляет 50,8 процента», — сообщил регулятор.

Германия на фоне неопределенности с поставками российского газа, связанной с военной спецоперацией на Украине, стремится заполнить хранилища на 90 процентов к 1 ноября.

«Газпром» заявил, что достижение такого уровня обеспечит крупнейшей экономике Европы «подушку безопасности» на два с половиной месяца при обычной зиме. В начале июня компания отмечала, что для заполнения европейских хранилищ на 90 процентов импортерам необходимо закачать еще более 42 миллиардов кубометров, что примерно в два раза больше текущего объема.

Германия, как и другие страны Европы, пытается достичь цели по снижению зависимости от российских энергоресурсов. ФРГ планирует заменить нефть и уголь уже к концу 2022 года, а газ — к 2024 году. 5 мая стало известно, что Германия начала наращивать запасы газа, заполняя Реден — крупнейшее подземное газовое хранилище (ПХГ) в Западной Европе. В нем может храниться около 4 миллиардов кубометров газа. Над увеличением запасов активно работает бывшая дочерняя компания «Газпрома».