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«Газпром» оценил запасы газа в Европе

«Газпром» заявил, что для заполнения ПХГ на 90% Европе необходимо в 2 раза больше газа

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Крупнейший производитель газа в России «Газпром» заявил, что по состоянию на 30 мая Европа восполнила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 20,4 миллиарда кубометров. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.  

Согласно оценке «Газпрома», для заполнения хранилищ на 90 процентов европейским импортерам необходимо закачать еще более 42 миллиардов кубометров, что примерно в два раза больше текущего объема. Компания указывает на проблемы в связи с недостатком газа в крупнейших ПХГ Европы в Германии. Достижение уровня заполненности в 90 процентов обеспечит крупнейшей экономике Европы «подушку безопасности» на два с половиной месяца при обычной зиме.

По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры, к 31 мая ПХГ Германии были заполнены на 48,63 процента. Такой уровень на 2,5 процентного пункта меньше среднего показателя на этот день за последние пять лет.

На фоне нестабильности на мировых нефтегазовых рынках Европа рискует не заполнить газовые хранилища до необходимого уровня до наступления следующей зимы. К примеру, одно из крупнейших ПХГ Центральной Европы Хайдах в Австрии может вовсе остаться пустым без поставок российского топлива из-за ограничений. Хайдах управляется бывшей дочерней компанией «Газпрома» Gazprom Germania, попавшей под блокирующие санкции от России на фоне спецоперации. После национализации предприятия немецкими властями компания перестала получать газ из России.  

Несмотря на снижение уровня поставок «Газпрома» в Европу, в конце мая регион начал наращивать темпы закачки газа в подземные хранилища. К 21 мая резервуары заполнили на 42,6 процента — достигнутый результат означает, что при сохранении темпов на уровне 2021 года ПХГ будут заполнены на 90 процентов к 1 ноября. По состоянию на 31 мая, европейские хранилища заполнены на 47,06 процента.

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Платон Щукин
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