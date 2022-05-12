Несколько дочерних компаний Gazprom Germania перестали получать газ из России

Глава Минэкономики ФРГ Хабек: дочерние компании Gazprom Germania не получают газ из России

Несколько дочерних компаний экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH перестали получать газ на фоне введения в России санкций против западных компаний. Об этом в ходе выступления в немецком парламенте рассказал вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, его слова приводит ТАСС.

Глава ведомства заверил, что Берлин подготовился к объявленным Москвой санкциям, затронувшим энергетический сектор. По его словам, у рынка есть возможность компенсировать нехватку российского газа. Хабек добавил, что Германия нашла альтернативного поставщика, однако подробности уточнять не стал.

Ранее стало известно, что Россия ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania. Кроме того, под ограничительные меры попала польская EuRoPol GAZ S.A., владелец польского участка газопровода Ямал — Европа, и торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет пакетом контрактов на поставку российского газа, а также крупнейший оператор хранения газа в Европе Astora. Полный список включает 31 компанию.