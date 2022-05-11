Россия ввела блокирующие санкции против группы Gazprom Germania и EuRoPol GAZ S.A

Российская Федерация ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, под ограничительные меры попала польская EuRoPol GAZ S.A., владелец польского участка газопровода Ямал — Европа, и торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет пакетом контрактов на поставку российского газа, а также крупнейший оператор хранения газа в Европе Astora. Всего в списке 31 компания.

В документе говорится, что санкции предусматривают запрет на любые сделки с этими компаниями и проведение операций с ценными бумагами. Кроме того, их кораблям не разрешат заходить в российские порты.

Уточняется, что правом предоставлять временные разрешения на проведение отдельных операций с организациями из санкционного списка наделено Министерство финансов России.

Ранее бывший помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что попытки Запада склонить большинство стран мира к мерам против России провалились. Он назвал «пинг-понгом» ответные санкции государств и призвал стороны конфликта как можно скорее начать переговоры.