Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россия ввела блокирующие санкции против группы Gazprom Germania

Россия ввела блокирующие санкции против группы Gazprom Germania и EuRoPol GAZ S.A

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Российская Федерация ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, под ограничительные меры попала польская EuRoPol GAZ S.A., владелец польского участка газопровода Ямал — Европа, и торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет пакетом контрактов на поставку российского газа, а также крупнейший оператор хранения газа в Европе Astora. Всего в списке 31 компания.

В документе говорится, что санкции предусматривают запрет на любые сделки с этими компаниями и проведение операций с ценными бумагами. Кроме того, их кораблям не разрешат заходить в российские порты.

Уточняется, что правом предоставлять временные разрешения на проведение отдельных операций с организациями из санкционного списка наделено Министерство финансов России.

Ранее бывший помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что попытки Запада склонить большинство стран мира к мерам против России провалились. Он назвал «пинг-понгом» ответные санкции государств и призвал стороны конфликта как можно скорее начать переговоры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Граничащее с Украиной российское село подверглось обстрелу
Женщина осталась без волос после посещения салона красоты в Подмосковье
Россиянин во время рыбалки обнаружил в воде останки пропавшего подростка
Названа еще одна модная стрижка на лето 2022 года
Тарпищев сравнил «Зенит» с «Реалом»
Житель Великобритании выиграл рекордные 184 миллиона фунтов стерлингов в лотерею
Белорусского журналиста обвинили в экстремизме из-за фотографий военной техники
Участник «Дома-2» разгромил салон красоты из-за неудачной прически жены
Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию стран БРИКС
Названа стоимость Xiaomi 12 в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.