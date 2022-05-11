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Бывший помощник генсека ООН заявил о провале санкций Запада против России

Экс-помощник генсека ООН Шпонек: попытки Запада склонить мир к мерам против РФ провалились

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что попытки Запада склонить большинство стран мира к мерам против России провалились. Своим мнением он поделился в интервью «Известиям».

«Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились», —заявил Шпонек.

Дипломат напомнил, что Бразилия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, страны Южной Африки и Ближнего Востока не поддержали требования США, Канады и ЕС ввести санкции в отношении Москвы.

Бывший помощник генсека ООН назвал «пинг-понгом» ответные санкции государств и призвал стороны конфликта как можно скорее начать переговоры за круглым столом.

Ранее в Китае выступили с призывом к развивающимся странам совместно бороться с последствиями санкций Запада против России. Журналистка китайской газеты Global Times Ван Цзямей заявила, что санкции являются обоюдоострым мечом для Запада, так как Россия — это основной мировой поставщик энергоносителей, и сложившаяся ситуация лишь усугубляет проблему инфляции в мире. Помимо этого, специалист считает, что антироссийские санкции будут иметь серьезные последствия для глобальной экономики.

Марина Совина
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