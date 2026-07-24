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07:20, 24 июля 2026Экономика

Россиян призвали сменить замки в новых квартирах

ГК DARS: В первые дни после переезда нужно сменить замки в квартире
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В первые дни после переезда в новую квартиру многие россияне сосредотачиваются на ремонте и забывают о вещах, которые в будущем рискуют обернуться лишними расходами и бытовыми проблемами. Важные действия после покупки жилья назвал коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь, нужно убедиться, что жилье полностью готово к эксплуатации. Эксперт призвал внимательно осмотреть отделку, окна, двери, сантехнику, проверить качество выполненных работ. Все обнаруженные недостатки нужно зафиксировать в акте осмотра до оформления приема-передачи. «Это позволит застройщику устранить замечания в установленном порядке, а новоселам — сэкономить время и деньги», — подчеркнул Софронов.

Затем необходимо зарегистрировать право собственности и получить выписку из ЕГРН. Одновременно с этим стоит переоформить лицевые счета и договоры с поставщиками коммунальных услуг, а также зарегистрироваться по месту жительства. Отдельное внимание специалист советует удалить безопасности жилья. Даже в самых новых и современных жилых комплексах рекомендуется сменить замки или хотя бы личинку входной двери.

«До передачи квартиры доступ в нее могли иметь представители различных подрядных организаций. Замена замков — стандартная мера безопасности, которая занимает минимум времени, но позволяет собственнику быть полностью уверенным в защите своего жилья», — пояснил эксперт. Софронов добавил, что не лишним будет и страхование квартиры от несчастных случаев.

Ранее россиянам назвали способ заставить застройщика устранить дефекты в квартире.

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