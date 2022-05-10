В Китае выступили с призывом к ряду стран из-за санкций против России

GT: развивающимся странам следует совместно бороться с последствиями санкций против России

В Китае выступили с призывом к развивающимся странам совместно бороться с последствиями санкций Запада против России. Об этом пишет журналистка китайской газеты Global Times Ван Цзямей.

По ее словам, введение ограничительных мер в отношении российской нефти западными странами может привести к нестабильности во всей мировой экономике. Она отмечает, что санкции являются обоюдоострым мечом для Запада, так как Россия — это основной мировой поставщик энергоносителей. Журналистка подчеркивает, что сложившаяся ситуация лишь усугубляет проблему инфляции в мире.

Помимо этого, специалист считает, что антироссийские санкции будут иметь серьезные последствия для глобальной экономики, особенно для государств с формирующейся экономикой. Развивающимся странам, в том числе членам БРИКС, следует искать решение путем сотрудничества, а также сделать первый шаг к созданию собственного механизма финансовой координации.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна в настоящее время не может немедленно и полностью отказаться от поставок нефти из России. По его словам, в то же время Япония готова постепенно сокращать зависимость от российских энергоресурсов. Министр рассказал, что Токио будет искать альтернативные источники поставок.

