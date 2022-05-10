В Японии признали невозможность немедленного отказа от поставок нефти из России

Минэкономики Японии: сейчас Токио не может отказаться от поставок нефти из России

Япония в настоящее время не может немедленно и полностью отказаться от поставок нефти из России. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, передает ТАСС.

По его словам, в то же время Япония готова постепенно сокращать зависимость от российских энергоресурсов. Министр рассказал, что Токио будет искать альтернативные источники поставок. Он также добавил, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен властями страны.

Ранее Япония ввела новые санкции против России. В японский санкционный список вошли более 130 человек, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководство ДНР и ЛНР. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов. Также под санкции попали 70 российских компаний, включая «Алмаз-Антей» и корпорацию «Тактическое Ракетное Вооружение».

