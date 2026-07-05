Гостей уличных гуляний в Вашингтоне в честь Дня независимости эвакуировали из-за шторма

РИА Новости: Гостей мероприятий в честь Дня независимости США эвакуировали из-за шторма

Гостей уличных гуляний в Вашингтоне в честь Дня независимости США эвакуировали из-за шторма, об этом сообщает РИА Новости.

Посетителей просят найти укрытия из-за надвигающейся непогоды. Небо над американской столицей затянуло тучами, усиливается ветер и приближается гроза.

«В связи с приближающимся штормом гостей просят эвакуироваться и укрыться в ближайшем здании», — сообщил оргкомитет мероприятия. Секретная служба США призвала не прятаться под деревьями. Укрыться посетители смогут в здания министерств и ведомств поблизости.

О возобновлении программы и открытии пропускных пунктов организаторы пообещали сообщить дополнительно.

Ранее стало известно, что в США на День независимости отменили парады и фейерверки из-за аномальной жары, охватившей центральные и восточные штаты.

