Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:03, 5 июля 2026Мир

Гостей уличных гуляний в Вашингтоне в честь Дня независимости эвакуировали из-за шторма

РИА Новости: Гостей мероприятий в честь Дня независимости США эвакуировали из-за шторма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Гостей уличных гуляний в Вашингтоне в честь Дня независимости США эвакуировали из-за шторма, об этом сообщает РИА Новости.

Посетителей просят найти укрытия из-за надвигающейся непогоды. Небо над американской столицей затянуло тучами, усиливается ветер и приближается гроза.

«В связи с приближающимся штормом гостей просят эвакуироваться и укрыться в ближайшем здании», — сообщил оргкомитет мероприятия. Секретная служба США призвала не прятаться под деревьями. Укрыться посетители смогут в здания министерств и ведомств поблизости.

О возобновлении программы и открытии пропускных пунктов организаторы пообещали сообщить дополнительно.

Ранее стало известно, что в США на День независимости отменили парады и фейерверки из-за аномальной жары, охватившей центральные и восточные штаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили ситуацию на Украине и перспективы сотрудничества

    Путин заявил Трампу об обязательном взятии всего Донбасса

    Самозанятым рассказали о новой системе добровольного страхования

    Гостей уличных гуляний в Вашингтоне в честь Дня независимости эвакуировали из-за шторма

    Военный назвал ключевые преимущества Российской армии перед ВСУ

    Названы страны с высоким уровнем русофобии

    Референдум о лишении пожизненных выплат премьер-министра европейской страны провалился

    Стало известно об отказе наемников участвовать в боях на херсонском направлении

    Купание в Школьном озере запретили

    Украинцы пожаловались на неработающие АЗС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok