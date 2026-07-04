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10:11, 4 июля 2026Экономика

Раскрыты особенности проведения Дня независимости в США в этом году

В США отменили парады и фейерверки на День независимости из-за аномальной жары
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

В США на День независимости отменили парады и фейерверки из-за аномальной жары, охватившей центральные и восточные штаты. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, из-за высокой температуры в Вашингтоне временно закрыли Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее, которая является главным событием юбилейных торжеств.

Причиной экстремальной жары журналисты называют «тепловой купол» — это область высокого давления, в которой удерживается раскаленный воздух над территорией государства. Кроме того, высокая температура привела к повышенной нагрузке на энергосистему. Крупнейший оператор электросетей призвал американцев экономить электроэнергию из-за риска масштабных отключений. Так, в Нью-Йорке около 17 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за аварий.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт.

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