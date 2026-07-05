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04:05, 5 июля 2026Экономика

Самозанятым рассказали о новой системе добровольного страхования

Депутат Гусев: Самозанятые смогут сами определить размер страховой суммы для больничного
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новая система добровольного страхования самозанятых предполагает самостоятельный выбор уровня защиты — страховой суммы 35 или 50 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Для получения права на больничный необходимо не менее шести месяцев платить взносы, уточнил Гусев. При этом, по его словам, людям дается понятный механизм, а не разовая помощь со сложной бюрократической конструкцией.

«Для нас принципиально, чтобы самозанятость была не "серой зоной", а полноценным и защищенным форматом работы. Если государство хочет, чтобы люди выходили из тени, работали легально и платили налоги, оно должно давать им не только обязанности, но и гарантии», — отметил депутат.

Саму возможность самозанятых с июля 2026 года впервые воспользоваться оплачиваемым больничным Гусев назвал давно назревшим шагом. Он указал, что миллионы самозанятых долгое время оставались без базовой социальной защиты на случай болезни.

Как добавил депутат, нужно и дальше внимательно смотреть, насколько востребованной будет эта система. По его мнению, взносы должны быть посильными, оформление — простым, а выплаты — быстрыми и понятными.

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