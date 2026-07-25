В Подмосковье лиса откусила мужчине палец на прогулке с собакой

В Одинцовском районе лиса напала на собаку во время прогулки и откусила ее хозяину палец

В Подмосковье лиса откусила мужчине палец на прогулке с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Во время прогулки по лесу в Одинцовском районе к питомцу 49-летнего мужчины подбежала лиса и напала на него. Хозяин собаки попытался разнять них, но хищница вцепилась ему в правую руку и откусила фалангу безымянного пальца.

Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

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