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12:30, 25 июля 2026Россия

В Подмосковье лиса откусила мужчине палец на прогулке с собакой

В Одинцовском районе лиса напала на собаку во время прогулки и откусила ее хозяину палец
Мария Винар

Фото: vladimircech / Designed by Magnific

В Подмосковье лиса откусила мужчине палец на прогулке с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Во время прогулки по лесу в Одинцовском районе к питомцу 49-летнего мужчины подбежала лиса и напала на него. Хозяин собаки попытался разнять них, но хищница вцепилась ему в правую руку и откусила фалангу безымянного пальца.

Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что жительницу Сургута во время велопрогулки в парке укусила агрессивная белка. Зверек запрыгнула на ногу велосипедистки, когда та остановилась покормить ее.

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