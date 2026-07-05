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14:26, 5 июля 2026Из жизни

Россиянку укусила злая белка

SHOT: Россиянку во время прогулки в парке укусила агрессивная белка
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: wirestock / Designed by Magnific

Россиянку во время велопрогулки в парке укусила агрессивная белка. Из-за этого 26-летней жительнице Сургута предстоит пройти трехмесячный курс вакцинации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, белка запрыгнула на ногу велосипедистки, когда та остановилась покормить ее. «Зверьки особенно злые летом, когда у них наступает второй брачный сезон», — пишет Shot.

Telegram-канал напоминает, что белки могут переносить, в частности, туляремию и лептоспироз.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что домашняя обезьяна покусала мальчика в Ростове.

Также в июле таблоид Mirror сообщил, что на бывшую участницу британского реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother) Эйслейн Хорган-Уоллес напала собака.

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