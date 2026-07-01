Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:19, 1 июля 2026Интернет и СМИ

На звезду реалити-шоу напала собака и укусила ее до кости

Звезда шоу «Большой брат» Хорган-Уоллес обратилась в больницу из-за нападения собаки
Маргарита Щигарева

Фото: @aisleyne1

Бывшая участница британского реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother) Эйслейн Хорган-Уоллес рассказала, что на нее напала собака. Об этом пишет Mirror.

Звезда реалити-шоу опубликовала фото, на котором она позирует рядом с собакой. По ее словам, вскоре после того, как был сделан снимок, животное укусило ее. «Можно было увидеть мою кость», — рассказала Хорган-Уоллес о последствиях укуса.

Бывшая участница телешоу также разместила фото, на котором она ждет приема в больнице. Она призналась, что произошедше травмировало ее морально, поскольку она очень любит собак. Кроме того, Хорган-Уоллес призвала владельцев крупных и сильных собак внимательно отнестись к воспитанию этих животных.

Ранее сообщалось, что популярная американская блогерша Розанна Пансино серьезно травмировалась и попала в больницу в свой день рождения. Она упала с лодки и сломала челюсть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано доказательство обмана России Америкой

    Участники СВО под обстрелами выносили с поля боя потерявшего сознание офицера

    В Госдуме высмеяли потерявшего сон из-за России генсека НАТО

    Дворника посадили на 20 лет за расправу над изнасилованной юной россиянкой

    Желание Чехии наказать Зеленского объяснили

    На звезду реалити-шоу напала собака и укусила ее до кости

    Дачников попросили не пить воду из бочки на участке

    Бывшего главаря ОПГ «Центровые» захотели вернуть с передовой под суд

    Российская «Молния» атаковала цель без пилота

    Российские подростки на камеру облили сверстницу маслом и избили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok