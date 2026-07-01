На звезду реалити-шоу напала собака и укусила ее до кости

Звезда шоу «Большой брат» Хорган-Уоллес обратилась в больницу из-за нападения собаки

Бывшая участница британского реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother) Эйслейн Хорган-Уоллес рассказала, что на нее напала собака. Об этом пишет Mirror.

Звезда реалити-шоу опубликовала фото, на котором она позирует рядом с собакой. По ее словам, вскоре после того, как был сделан снимок, животное укусило ее. «Можно было увидеть мою кость», — рассказала Хорган-Уоллес о последствиях укуса.

Бывшая участница телешоу также разместила фото, на котором она ждет приема в больнице. Она призналась, что произошедше травмировало ее морально, поскольку она очень любит собак. Кроме того, Хорган-Уоллес призвала владельцев крупных и сильных собак внимательно отнестись к воспитанию этих животных.

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