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18:08, 17 июня 2026Интернет и СМИ

Популярная блогерша серьезно травмировалась и попала в больницу в свой день рождения

Американская блогерша Пансино сломала челюсть во время катания на лодке в день рождения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @rosannapansino

Популярная американская блогерша Розанна Пансино серьезно травмировалась и попала в больницу во время катания на лодке в свой день рождения. Об инциденте она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«К сожалению, когда лодку ставили в док, я очень неудачно упала», — рассказала Пансино. Она уточнила, что сломала челюсть в нескольких местах, а ее передние зубы оказались разбиты на кусочки.

По словам блогерши, она провела ночь в отделении неотложной помощи, где ей наложили швы. Позднее Пансино сделали операцию и вставили в подбородок металлическую пластину. «Во рту у меня теперь также есть четыре металлических винта, вкрученных в челюсти», — отметила она.

Блогерша добавила, что ее восстановление проходит хорошо и скоро она снова сможет разговаривать. «В следующем году буду праздновать свой день рождения в СПА», — пошутила она.

Ранее сообщалось, что известный британский комик Пэдди Янг попал в больницу из-за инцидента с мечом. Он порезал сухожилия на кисти.

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